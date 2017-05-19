Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дума приняла закон, упрощающий работу наблюдателей на выборах президента

Политика
19 мая, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Кроме того, законопроект уточняет назначение выборов президента, если они не могут быть проведены в положенное по закону второе воскресенье марта из-за праздников и выходных

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приняли во втором, основном чтении проект закона, который исключает требование о заблаговременном направлении в избирком списка наблюдателей на президентских выборах. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его коллега Анатолий Широков.

Кроме того, законопроект уточняет назначение выборов президента, если они не могут быть проведены в положенное по закону второе воскресенье марта из-за праздников и выходных.

Упрощение процедуры назначения наблюдателей

Незадолго до выборов в Госдуму в 2016 году в закон "Об основных гарантиях избирательных прав" были внесены изменения, обязавшие партии и кандидатов не позднее чем за три дня до выборов направлять в избиркомы списки избирателей с указанием участков, на которые они направляются. При этом было оговорено, что один наблюдатель может быть допущен только на один участок, тогда как раньше они могли посещать неограниченное количество участков в день голосования.

В закон "О выборах президента" такие поправки не вносились, однако в данном случае закон "Об основных гарантиях избирательных прав" является рамочным, и его нормы распространяются на выборы всех уровней.

В связи с этим в избирательное законодательство вносится поправка, исключающая на президентских выборах требование об обязательном заблаговременном направлении в избирательную комиссию списка наблюдателей, а также об обязательном направлении наблюдателя только на один избирательный участок.

Как пояснял ранее ТАСС глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, такие меры направлены на упрощение процедуры назначения наблюдателей на избирательные участки и позволят обеспечить большую открытость работы избирательных комиссий.

Теперь, согласно законопроекту, наблюдатели на президентских выборах будут вправе "осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени, им обеспечивается свободный доступ в помещения, где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей". "Предполагается, что с внесением изменений подход к назначению наблюдателей станет более либеральным, что позволит значительно увеличить их количество", - указывают авторы инициативы в пояснительной записке.

Назначение выборов президента

Одновременно проект закона регулирует вопрос назначения выборов президента из-за возможных праздничных дней в марте. Согласно редакции второго чтения, предлагается назначать дату голосования на неделю позже, а не раньше, как этого требует действующее законодательство.

По действующей редакции закона о выборах президента РФ выборы главы государства назначает Совет Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования является второе воскресенье марта. Однако в законе есть оговорка: если воскресенье, на которое должны быть назначены президентские выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем или с днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо это воскресенье объявлено рабочим днем, выборы назначаются на предшествующее воскресенье.

На календарь президентской кампании нередко оказывает влияние праздник 8 Марта, являющийся нерабочим днем. Так, в 2012 году из-за переноса выходных по случаю 8 Марта второе воскресенье месяца стало рабочим, а день голосования проводился в первое воскресенье, 4 марта.

Авторы предлагают изменить эту схему и внести поправки в избирательное право. Согласно им, теперь, "если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, либо это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье".

Таким образом, в 2018 году выборы главы государства могут быть назначены на 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Самый большой корабль Украины сломался сразу после ремонта
3
Источник: посол Украины вызван в Ватикан для разъяснений "антицерковных законов"
4
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Часть декоративной лепнины упала со здания в центре Москвы
7
Хуснуллин: проработка 300 стартовых площадок идет в рамках подготовки к реновации
Темы дня
Загрузка...
Реклама