Дума приняла закон, упрощающий работу наблюдателей на выборах президента

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приняли во втором, основном чтении проект закона, который исключает требование о заблаговременном направлении в избирком списка наблюдателей на президентских выборах. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его коллега Анатолий Широков.
Кроме того, законопроект уточняет назначение выборов президента, если они не могут быть проведены в положенное по закону второе воскресенье марта из-за праздников и выходных.
Незадолго до выборов в Госдуму в 2016 году в закон "Об основных гарантиях избирательных прав" были внесены изменения, обязавшие партии и кандидатов не позднее чем за три дня до выборов направлять в избиркомы списки избирателей с указанием участков, на которые они направляются. При этом было оговорено, что один наблюдатель может быть допущен только на один участок, тогда как раньше они могли посещать неограниченное количество участков в день голосования.
В закон "О выборах президента" такие поправки не вносились, однако в данном случае закон "Об основных гарантиях избирательных прав" является рамочным, и его нормы распространяются на выборы всех уровней.
В связи с этим в избирательное законодательство вносится поправка, исключающая на президентских выборах требование об обязательном заблаговременном направлении в избирательную комиссию списка наблюдателей, а также об обязательном направлении наблюдателя только на один избирательный участок.
Как пояснял ранее ТАСС глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, такие меры направлены на упрощение процедуры назначения наблюдателей на избирательные участки и позволят обеспечить большую открытость работы избирательных комиссий.
Теперь, согласно законопроекту, наблюдатели на президентских выборах будут вправе "осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени, им обеспечивается свободный доступ в помещения, где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей". "Предполагается, что с внесением изменений подход к назначению наблюдателей станет более либеральным, что позволит значительно увеличить их количество", - указывают авторы инициативы в пояснительной записке.
Одновременно проект закона регулирует вопрос назначения выборов президента из-за возможных праздничных дней в марте. Согласно редакции второго чтения, предлагается назначать дату голосования на неделю позже, а не раньше, как этого требует действующее законодательство.
По действующей редакции закона о выборах президента РФ выборы главы государства назначает Совет Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования является второе воскресенье марта. Однако в законе есть оговорка: если воскресенье, на которое должны быть назначены президентские выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем или с днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо это воскресенье объявлено рабочим днем, выборы назначаются на предшествующее воскресенье.
На календарь президентской кампании нередко оказывает влияние праздник 8 Марта, являющийся нерабочим днем. Так, в 2012 году из-за переноса выходных по случаю 8 Марта второе воскресенье месяца стало рабочим, а день голосования проводился в первое воскресенье, 4 марта.
Авторы предлагают изменить эту схему и внести поправки в избирательное право. Согласно им, теперь, "если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, либо это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье".
Таким образом, в 2018 году выборы главы государства могут быть назначены на 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.