Глава ЦИК не исключает некоторой корректировки выборных законов перед выборами президента

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова не исключает корректировки избирательного законодательства в части голосования по месту пребывания без открепительных талонов перед президентскими выборами, все зависит от того, как новый механизм получится реализовать в единый день голосования 10 сентября. Об этом она сообщила журналистам.

В пятницу Госдума во втором, основном чтении приняла пакет поправок в избирательное законодательство, отменяющий открепительные удостоверения на выборах и дающий возможность голосовать не по месту регистрации, а там, где находишься. Это относится к выборам президента в марте 2018 года и к региональным выборам начиная с 10 сентября этого года.

Памфилова отметила, что фактически это нововведение позволяет отказаться от проведения досрочного голосования на региональных выборах, что вызывало раньше "большую критику и являлось источником злоупотреблений".

"У нас будет возможность в 20 регионах, где будут проходить губернаторские выборы и выборы в законодательные собрания, отработать все эти положения и механизмы. Уже по итогам, если будет необходимость, могут быть какие-то корректировки, мы посмотрим, что хорошо по нашим предложениям сработало, а что не очень", - сказала она.

Об отмене открепительных

Пакет предложений по коррекции выборного законодательства, разработанных при участии Центризбиркома, внесли в начале марта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его коллега Анатолий Широков. Согласно документу, гражданин может быть включен в список избирателей по месту пребывания, заблаговременно подав заявление в порядке, установленном ЦИК. Закон устанавливает сроки, когда можно это сделать: не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 14:00 субботы накануне выборов. Подать заявление можно будет только при наличии паспорта или временного удостоверения личности, если паспорт меняют.

Подать заявление можно будет в территориальной избирательной комиссии (ТИК) не ранее чем за 45 дней до выборов и не позднее чем за 5 дней, а также в участковой избирательной комиссии (УИК) не ранее чем за 10 дней до выборов и не позднее чем за 5 дней. Законопроект также предусматривает возможность подачи заявления через портал "Госуслуги" или в многофункциональных центрах (МФЦ). Те, кто за четыре дня и позднее решил голосовать не по прописке (например, из-за срочной командировки), сможет подать заявление в УИК по месту регистрации до 14:00 субботы накануне дня голосования. Заявление, которое избиратель должен будет предъявить по месту пребывания, будет защищено специальными марками во избежание фальсификаций и повторного голосования, при этом гражданин будет обязан указать причину, по которой меняет место голосования.