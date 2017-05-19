Путин освободил Дмитрия Гужелю от должности замглавы Россотрудничества

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Гужелю от должности заместителя главы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Гужелю Дмитрия Юрьевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в тексте документа. Указ вступает в силу со дня подписания.
Гужеля был назначен заместителем главы Россотрудничества указом президента 29 октября 2015 года. Он занимался реализацией полномочий Россотрудничества в сфере международного сотрудничества в области образования, науки, поддержки русского языка и русских школ за рубежом.
Россотрудничество - федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за укреплением международных связей России в мире и на постсоветском пространстве.