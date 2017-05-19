Россия и Китай запустят совместный телеканал "ТВ БРИКС"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Соглашение о запуске совместного российско-китайского телеканала "ТВ БРИКС" подписано в Севастополе на XIII Международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе".
Об этом сообщили ТАСС стороны договора.
"В ходе фестиваля и деловых переговоров мы подписали соглашение с китайской стороной по запуску телеканала "ТВ БРИКС", в тестовой версии в РФ он стартует 3 июня в эфире телеканала "Продвижение", в ноябре - декабре это будет уже самостоятельный круглосуточный спутниково-кабельный канал, а в следующем году мы запустим этот канал в Китае на китайском языке. Также мы подписываем ряд соглашений о совместном производстве проектов в сфере теледокументалистики", - сказал Павел Паутов, генеральный директор "МРК-Медиа" - российской компании, специализирующейся на развитии и внедрении цифровых технологий вещания.
Контент канала будет составлять медиапродукция стран-участников БРИКС - России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР. "Это частная инициатива, мы полагаем, что это будет коммерчески успешный проект, контент будет состоять как из уже полюбившегося российского, китайского, бразильского, индийского, совсем неизвестного у нас южно-африканского контента, так и современного контента, который российскому телезрителю практически неизвестен", - сказал Паутов, добавив, что это позволит странам БРИКС продемонстрировать свой туристический и экономический потенциал.
Участники соглашения о создании телеканала планируют, что в будущем к нему присоединятся другие страны БРИКС. "Создание телеканала - это объединение культур пяти стран. В этом проекте китайская и российская сторона начинают, но обязательно также и участие трех других стран БРИКС. Я считаю, что наши усилия могут быть замечены на саммите БРИКС, который пройдет в этом году в сентябре в Китае", - сказал представитель китайской стороны соглашения Сун Яоу, председатель Северо-восточного бюро в Харбине Гонконгского спутникового телевидения.
VI Российско-китайский медиафорум сотрудничества в сфере кино, телевидения, культуры и туризма прошел в рамках XIII Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе", который с 14 по 19 мая проводится в Севастополе.
Фестиваль проводят Евразийская академия телевидения и радио, Союз кинематографистов РФ совместно с правительствами Москвы и Севастополя при поддержке Министерства культуры РФ. В состав жюри входят авторитетные кинематографисты из России, Китая, Казахстана. Цель фестиваля - вспомнить о подвиге народов СССР и стран антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн, передать традиции служения Отечеству.
Организаторы отмечают, что "Победили вместе" - единственный подобный фестиваль, рожденный в городе-герое Севастополе.