Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным

Политика
19 мая, 16:08 дата обновления: 19 мая, 16:10 UTC+3

По мнению главы МИД РФ, новый удар подтверждает стремление Вашингтона развернуть запрещенную в РФ террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" на борьбу против президента республики Башара Асада

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Лавров

Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

НИКОСИЯ, 19 мая. /ТАСС/. Удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является нелегитимным и противозаконным вне зависимости от того, что было его причиной. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Смотрите также

Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии

Слуцкий: новый удар США в Сирии подрывает антитеррористическое сотрудничество

Джаафари назвал сообщения о крематории в сирийской тюрьме "голливудской шуткой"

"Сам удар по позициям проправительственных сил Сирии был оправдан со стороны американского командования тем, что эти правительственные силы создавали угрозу оппозиции, которая сотрудничает с коалицией, возглавляемой американской стороной", - сказал министр.

"Чтобы ни было причиной, по которой командование США приняло такое решение, этот удар является нелегитимным, противозаконным, - подчеркнул Лавров. - Это очередное грубое нарушение суверенитета САР".

Министр также добавил, что у него нет информации о том, что Вашингтон предупреждал Москву перед нанесением удара.

Борьба против Асада

По мнению Лаврова, новый удар ВВС США подтверждает стремление Вашингтона развернуть запрещенную в РФ террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" на борьбу против законного правительства Сирии. 

По его словам, в Москве встревожены размытием общего понимания о необходимости объединить тех, кто "реально противостоит на земле и в воздухе террористам из ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта", прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". - Прим. ТАСС) и бывшей "Джебхат ан-Нусры".

Смотрите также

Что известно об ударе США по авиабазе в Сирии

"Мы видим подтверждение стремления развернуть оппозиционеров и некоторых экстремистов, включая "Джебхат ан-Нусру", на борьбу против законного правительства Сирии", - подчеркнул министр.

"Все это происходит на фоне нарастающих призывов из Вашингтона к тому, чтобы прекратить все контакты с (президентом Сирии Башаром) Асадом, - указал Лавров. - В Конгрессе, как вы знаете, уже принят закон, который требует наказывать всех, кто сотрудничает с законным правительством Сирии".

"Конечно, это уводит нас в сторону от сирийского урегулирования и от главной задачи этого урегулирования - недопущения захвата Сирии и других частей Ближнего Востока террористами, - отметил глава российского дипведомства. - Так то, что мы сейчас слышим в отношении позиции Вашингтона по Сирии, - это, по сути, потакание террористам".

ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США нанесли 18 мая удар по отрядам проправительственных сил в Сирии, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации к северо-западу от города Эт-Танф. Как заявили в штабе коалиции, эти отряды "представляли угрозу для США и их партнеров".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Каждому жителю пятиэтажки в ходе реновации предложат на выбор три дома для переселения
4
Путин назначил Михаила Гальперина уполномоченным РФ при ЕСПЧ
5
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
Темы дня
Загрузка...
Реклама