МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 25 мая встретится с президентом Филиппин Родриго Дутерте, который будет находиться в России с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. "Предполагается также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам с акцентом на вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско- Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

По итогам визита ожидается принятие совместного заявления, а также подписание ряда двусторонних документов.