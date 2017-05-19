Госдума поддержала закон об отмене решений по приему в гражданство РФ для террористов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающих отмену решения по приему в гражданство РФ для осужденных за терроризм. Авторами инициативы выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его первый заместитель Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая, председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и лидеры всех четырех думских фракций.

Терроризм как нарушение обязательства соблюдения Конституции

Законопроекты уточняют основания отмены решений о приеме в гражданство РФ. В действующем законодательстве, как пояснил Крашенинников, установлен ряд требований к желающим получить российское гражданство, одним из которых является "соблюдать Конституцию и законодательство РФ". "При этом решение о приобретении российского гражданства подлежит отмене, если заявителем были представлены подложные документы или заведомо ложные сведения, что должно подтверждаться в судебном порядке", - подчеркнул глава комитета.

Законопроектами устанавливается, что "сообщение заведомо ложных сведений может заключаться в нарушении лицом обязательства соблюдать российское законодательство, если целью приобретения гражданства являлось осуществление деятельности против конституционного строя РФ". К таковой, отмечается в пояснительной записке, "относится совершение преступления, приготовление, а также покушение на преступление террористической или экстремистской направленности".

"При этом вступивший в силу приговор суда за совершение указанных преступлений будет являться основанием для отмены решения о приобретении гражданства", - пояснил Крашенинников.

Сопутствующим законопроектом предлагается прописать в Уголовно-процессуальном кодексе РФ механизм отмены решения о приобретении гражданства России, если оно принималось на основании заведомо ложных сведений в отношении обязательств, предусмотренных в законе.

"Вступивший в законную силу приговор суда в связи с совершением преступлений террористической и экстремистской направленности приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений", - сказано в пояснительной записке. Копии приговора будут направляться в полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ.

Россиян по праву рождения лишить гражданства не смогут

В свою очередь, как добавил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, "речь не идет о тех гражданах России, которые получили гражданство по праву рождения". "Эти граждане, какое бы преступление они ни совершили, были и будут оставаться в соответствии с Конституцией РФ российскими гражданами", - сказал депутат.

Речь, по его словам, идет о тех, кто приобрел российское гражданство. "Хочу обратить внимание, что уже сегодня эти люди, некоторые из этих людей могут быть лишены гражданства. Согласитесь, если человек приехал в нашу страну, сказал, что хочет стать гражданином РФ, но при этом занялся террористической деятельностью, он точно также обманул наше государство", - указал Исаев.

Он добавил, что "далеко не все, кто занимается террористической деятельностью, приговариваются к пожизненному тюремному заключению". "Некоторые получают определенные сроки и, выйдя из тюрьмы, могут в дальнейшем пользоваться правами граждан России. Мы считаем, что те, кто запятнал себя террористической деятельностью, таких прав должны быть лишены", - заключил первый замруководителя единороссов.