Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума поддержала закон об отмене решений по приему в гражданство РФ для террористов

Политика
19 мая, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Как добавил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, "речь не идет о тех гражданах России, которые получили гражданство по праву рождения"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающих отмену решения по приему в гражданство РФ для осужденных за терроризм. Авторами инициативы выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его первый заместитель Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая, председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и лидеры всех четырех думских фракций.

Терроризм как нарушение обязательства соблюдения Конституции

Законопроекты уточняют основания отмены решений о приеме в гражданство РФ. В действующем законодательстве, как пояснил Крашенинников, установлен ряд требований к желающим получить российское гражданство, одним из которых является "соблюдать Конституцию и законодательство РФ". "При этом решение о приобретении российского гражданства подлежит отмене, если заявителем были представлены подложные документы или заведомо ложные сведения, что должно подтверждаться в судебном порядке", - подчеркнул глава комитета.

Законопроектами устанавливается, что "сообщение заведомо ложных сведений может заключаться в нарушении лицом обязательства соблюдать российское законодательство, если целью приобретения гражданства являлось осуществление деятельности против конституционного строя РФ". К таковой, отмечается в пояснительной записке, "относится совершение преступления, приготовление, а также покушение на преступление террористической или экстремистской направленности".

"При этом вступивший в силу приговор суда за совершение указанных преступлений будет являться основанием для отмены решения о приобретении гражданства", - пояснил Крашенинников.

Сопутствующим законопроектом предлагается прописать в Уголовно-процессуальном кодексе РФ механизм отмены решения о приобретении гражданства России, если оно принималось на основании заведомо ложных сведений в отношении обязательств, предусмотренных в законе.

"Вступивший в законную силу приговор суда в связи с совершением преступлений террористической и экстремистской направленности приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений", - сказано в пояснительной записке. Копии приговора будут направляться в полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ.

Россиян по праву рождения лишить гражданства не смогут

В свою очередь, как добавил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, "речь не идет о тех гражданах России, которые получили гражданство по праву рождения". "Эти граждане, какое бы преступление они ни совершили, были и будут оставаться в соответствии с Конституцией РФ российскими гражданами", - сказал депутат.

Речь, по его словам, идет о тех, кто приобрел российское гражданство. "Хочу обратить внимание, что уже сегодня эти люди, некоторые из этих людей могут быть лишены гражданства. Согласитесь, если человек приехал в нашу страну, сказал, что хочет стать гражданином РФ, но при этом занялся террористической деятельностью, он точно также обманул наше государство", - указал Исаев.

Он добавил, что "далеко не все, кто занимается террористической деятельностью, приговариваются к пожизненному тюремному заключению". "Некоторые получают определенные сроки и, выйдя из тюрьмы, могут в дальнейшем пользоваться правами граждан России. Мы считаем, что те, кто запятнал себя террористической деятельностью, таких прав должны быть лишены", - заключил первый замруководителя единороссов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Единая Россия" Противодействие терроризму в России
Персоны
Мельников, Иван Иванович Яровая, Ирина Анатольевна Володин, Вячеслав Викторович Исаев, Андрей Константинович Крашенинников, Павел Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Каждому жителю пятиэтажки в ходе реновации предложат на выбор три дома для переселения
4
Путин назначил Михаила Гальперина уполномоченным РФ при ЕСПЧ
5
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
Темы дня
Загрузка...
Реклама