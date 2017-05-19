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Власти РФ оценят конституционность предложений Крыма по прекращению прав собственности

Политика
19 мая, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Как сообщали СМИ, было предложено наделить власти региона полномочиями по аннулированию прав собственности на недвижимость, оформленных до воссоединения с РФ

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает оценить на предмет соответствия базовым конституционным нормам страны инициативу властей Крыма, которые просят наделить их полномочиями по аннулированию прав собственности на недвижимость, оформленных до воссоединения полуострова с Россией. Об этом ТАСС заявил представитель вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

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"Письмо Аксенова получили. По данной инициативе крымских властей никакого решения пока нет, требуется ее оценка на предмет соответствия базовым конституционным нормам РФ", - сказал Джус.

ТАСС пока не располагает комментариями правительства региона.

По данным газеты "Коммерсантъ", руководство Совета министров республики предложило внести поправки в федеральный конституционный закон "О принятии в РФ Республики Крым...", согласно которым власти региона должны быть наделены полномочиями по аннулированию прав собственности на недвижимость, оформленных до воссоединения полуострова с Россией.

В частности, издание ссылается на письмо главы республики Сергея Аксенова, в котором тот информирует вице-премьера страны Дмитрия Козака, что до сих пор у региональных чиновников нет формальных возможностей изымать недвижимость и участки, если их юридический статус противоречит российскому законодательству. Например, пишет газета, поправки к закону могут затронуть землю, которая находится на территории общего пользования, включая пляжи и парки, или используется не по целевому назначению.

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