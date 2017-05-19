Аппарат правительства России отчитался о доходах за 2016 год

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Самый большой доход за 2016 год в аппарате кабмина задекларировала руководитель департамента регионального развития Лиана Пепеляева, которая заработал более 39 млн руб. Такие данные следуют из деклараций сотрудников аппарата правительства, опубликованных на сайте кабинета министров.

В собственности Пепеляевой задекларированы треть квартиры площадью 152,7 кв. метра, а также дача в России в 136 кв.м. Кроме того, директор департамента является владельцем нежилого помещения в 190 кв.м, а также двух автомобилей - Ford Focus и Nissan Qashqai. Также в декларации обозначено, что несовершеннолетняя дочь Пепеляевой владеет третью квартиры площадью 152,7 кв. м.

Годом ранее лидером по доходам был руководитель секретариата вице-премьера Аркадия Дворковича Виктор Дмитриев, который за 2015 год заработал более 48 млн руб. В этот раз доход Дмитриева оказался несколько ниже - 28,77 млн руб. Тем не менее, он оказался третьим в числе сотрудников с наибольшим доходом.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ - замруководителя аппарата правительства Наталья Тимакова заработала в прошлом году 7,87 млн руб. - немногим более, чем годом ранее (7,6 млн). Доход руководителя премьерского протокола - замглавы аппарата кабмина Марины Ентальцевой за 2016 год составил 7,47 млн руб. против 7,2 млн руб. годом ранее.

Наиболее высокие доходы среди сотрудников аппарата кабмина помимо Пепеляевой - у директора департамента по подготовке текстов публичных выступлений премьер-министра Марина Волкова (29,38 млн руб.), руководитель секретариата вице-премьера Аркадия Дворковича Виктор Дмитриев (28,77 млн руб.), полпред правительства РФ в высших судах Михаил Барщевский (28,49 млн руб.) и руководитель секретариата вице-премьера Дмитрия Рогозина Дмитрий Ступаков (27,59 млн руб.).

Наименьший доход, согласно декларациям, - у Александра Демина, замглавы секретариата вице-премьера Дмитрия Козака (4,13 млн руб.) и Валерия Бахмина, замглавы секретариата вице-премьера Александра Хлопонина (4,21 млн рублей).

Декларация главы аппарата правительства - вице-премьера Сергея Приходько была опубликована еще в апреле вместе с документами, касающимися других членов кабмина. Он заработал за год 11,7 млн руб. Премьер-министр России в 2016 году заработал 8,6 млн руб.