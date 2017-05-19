Костин обвинил политиков США в желании помешать Трампу восстанавливать отношения с РФ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Американская элита мешает президенту США Дональду Трампу восстановить отношения с Россией, сказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу CNBC, обвинив американских политиков в желании развязать ядерную войну.

По словам Костина, ВТБ был бы рад содействовать процессу нормализации отношений между РФ и США, однако Костин отметил, что не представляет, как какой-либо российский банк или финансовое учреждение может быть вовлечено в этот процесс. "Я думаю, что это нонсенс", - сказал Костин.

"Мы иногда бываем просто ошеломлены новостями с Капитолийского холма или из американской прессы, иногда это становится больше похоже не на "Карточный домик", а на сумасшедший дом. Из-за этого Трамп не может выстраивать какую-либо политику по отношению к России, так как для американских чиновников любые встречи с российским послом или министром иностранных дел рассматриваются почти как преступление. Очень трудно в текущих условиях выстраивать какие-либо отношения. Я не знаю, чего эти люди хотят - ядерной войны между двумя супердержавами или что-то еще?" - сказал Костин.

Глава ВТБ добавил, что сейчас заметен позитивный отклик на уровне простых людей и американских бизнесменов. "У нас хорошие дружественные отношения и конструктивный диалог с ними. Но почему-то политическая элита, которая в основном в оппозиции к своему президенту, препятствует любому восстановлению отношений, которые были почти разрушены в течение второго срока Обамы", - отметил Костин.

Санкции не помеха бизнесу

В пятницу право открыть торги на Лондонской фондовой бирже предоставили Андрею Костину в честь 10-летия IPO ВТБ и начала торгов ценных бумаг банка на этой торговой площадке. ВТБ первым среди российских банков провел первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской бирже в мае 2007 года, и в том же месяце ценные бумаги банка начали торговаться и в Москве.

Это стало крупнейшим на тот момент международным банковским IPO. Объем привлеченных средств в капитал банка составил $8 млрд. С учетом двух дополнительных размещений акций в 2011 и 2013 годах ВТБ привлек около $15 млрд.

"С момента IPO ситуация для нас не всегда была простой, вы знаете обо всех финансовых кризисах, проблемах в российской экономике и санкциях. Но мы выжили и с оптимизмом смотрим в будущее", - отметил глава ВТБ. По его словам, в связи с ограничением на любые иностранные заимствования сроком более 28 дней ВТБ фондируется сейчас на внутреннем рынке.

"Раньше мы достаточно много занимали на Западе. Мы были одним из лидеров по привлечению синдицированных кредитов и размещению евробондов на рынке. На данный момент мы, главным образом, работаем с российскими компаниями. Основным источником фондирования для нас является розница в России", - рассказал Костин.

В случае отмены санкций ключевым вопросом для ВТБ является дальнейшая приватизация или возможность привлечь новый капитал на Западе, добавил Костин. "Правительство действительно хочет продолжить курс на снижение своей доли в ВТБ, но по нашей рекомендации оно решило отложить дальнейшую приватизацию банка, так как в данный момент рыночные условия и санкции являются препятствием для проведения успешной сделки. Я думаю, что любой процесс приватизации ВТБ должен быть отложен, пока санкции не будут отменены. Никто не знает, когда это случится, поэтому мы будем жить в нынешних условиях еще какое-то время", - считает глава ВТБ.