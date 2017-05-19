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Медведев представил Путину план действий правительства на 2017-2025 годы

Политика
19 мая, 21:04 дата обновления: 19 мая, 21:20 UTC+3

Как сообщил премьер-министр РФ, план действий кабмина предполагает выход российской экономики в период 2019-2020 годов на темпы роста на уровне и выше среднемировых

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Сочи, 19 мая

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Сочи, 19 мая

© Михаил Метцель/ТАСС

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 19 мая. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину план действий правительства на 2017-2025 годы.

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План действий правительства до 2025 года предполагает выход российской экономики в период 2019-2020 годов на темпы роста на уровне и выше среднемировых, сообщил премьер-министр РФ.

"В соответствии с вашим поручением правительство подготовило комплексный план - это общие подходы к тому, как может развиваться наша экономика и социальная сфера в период с 2017 по 2025 годы, как вы справедливо сказали, имея в виду и ту задачу, которая была поставлена президентом в послании", - сказал Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"А именно: выход где-то в период 2019-2020 годов на темпы роста нашей экономики на уровне среднемировых и выше среднемировых. Это даст возможность нашей экономике быстрее развиваться и решать основные социальные задачи", - уточнил премьер-министр. 

"На это нацелен сам план. Он включает в себя достаточно много различных предложений", - сказал Медведев.

Их, по его словам, необходимо обсудить, имея в виду параллельную разработку соответствующих предложений экспертным сообществом. "Мы с ними находимся в прямом контакте, обсуждаем разные предложения", - уточнил премьер.

Важность экономической стратегии 

Россия должна иметь четкий план развития экономики и социальной сферы вне зависимости от персоналий и политического графика, заявил президент РФ.

"Я просил правительство подготовить план развития экономики, определения перспективных направлений развития, средств на достижение этих целей на период 2017-2025 годы. Имею в виду не только внутриполитические планы и повестку дня внутриполитическую, но и то, что наши известные наметки на 2020 год мы вынуждены были их корректировать соответствующим образом, да и 20-й год уже не за горами", - сказал Путин.

"Вне зависимости ни от каких персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясный и понятный план развития экономики и социальной сферы", - сказал он.

Он напомнил, что над соответствующим планом работают также и экспертные группы. "Но, безусловно, работа, которая была проведена правительством Российской Федерации, должна быть в основе всех сделанных предложений", - сказал президент РФ.

Он предложил премьеру обсудить идеи правительства, а затем по готовности и разработки экспертов будет принят окончательный вариант.

Проект стратегии от правительства

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее сообщил, что подготовленный правительством проект плана развития экономики до 2025 года, который предполагает реализацию мер по ускорению роста до среднемировых темпов, должен обеспечивать предсказуемость экономических условий как для ведения бизнеса в России, так и для жизни граждан. Ключевым фактором для ускорения темпов роста должна стать тема увеличения производительности труда.

Для разработки плана в Минэкономразвития было создано 10 рабочих групп по различным направлением, среди которых налоговая политика, поддержка экспорта и др.

В феврале Медведев представил несколько основных направлений плана. Так, по словам премьера, одной из главных задач на период до 2025 года является обеспечение стабильности макроэкономической динамики и системы налоговых платежей. Еще один блок мер касается повышения эффективности в сфере занятости. Третьей важнейшей задачей глава правительства назвал создание умной экономики, опирающейся на интеллектуальный потенциал нации, на достижения науки и технологии.

О том, что проект правительственной программы экономического развития на перспективу находится на финальной стадии подготовки, президент сообщил 15 мая, отвечая на вопросы журналистов. Тогда же он рассказал, что в ближайшее время председатель правительства ее представит.

Работа экспертов

Помимо кабмина, над программами развития работают и другие эксперты, в частности "Столыпинский клуб", а также Центр стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет экс-министр финансов, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин.

На минувшей неделе во время встречи с журналистами президент пообещал, что в Кремле не только ознакомятся со всеми предложениями экспертов, но и посмотрят, "что может быть сделано на базе этих предложений в качестве пути стратегического развития экономики и социальной сферы нашей страны на ближайшие годы".

Путин не согласился с мнением о том, что такие программы часто остаются на бумаге и не реализуются. По его словам, стратегии вырабатывают направление движения в развитии и определяют приоритеты, даже если экономическая реальность вносит свои коррективы.

План Кудрина

ЦСР также намерен вскоре представить главе государства свои предложения по стратегии развития России до 2025 года. Как рассказал журналистам сам Кудрин, соответствующее совещание намечено на конец мая.

По словам Кудрина, в отличие от предыдущих программ в новой стратегии затронуты вопросы социального развития, ценностей общества, судебно-правоохранительной системы, интеграции РФ в международные программы.

Глава ЦСР отметил, что по важным блокам программы будет проводить публичные широкие обсуждения. Он пояснил, что до этого обсуждение стратегии шло среди профессионалов в закрытом режиме, хотя и в широком составе. Следующий же круг обсуждений может пройти в том числе с привлечением СМИ, отметил он.

15 мая, отвечая на вопрос журналистов о том, почему проект стратегии ЦСР не обсуждается публично, Путин посоветовал представителям СМИ "попенять Кудрину" на это. Глава государства высказался в пользу того, чтобы такие документы выносились на широкое общественное обсуждение.

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