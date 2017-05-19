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Совбез РФ назвал новый американский удар по сирийской территории нелегитимным

Политика
19 мая, 21:19 дата обновления: 19 мая, 21:27 UTC+3

Подобные действия осложняют внутрисирийское урегулирование, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 19 мая. /ТАСС/. Члены Совета безопасности РФ отмечают нелегитимность очередного американского удара по сирийской территории, это создает сложности в процессе создания зон деэскалации и урегулирования в Сирии.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам совещания у главы государства.

"Участники обсудили сирийскую тему с акцентом на состоявшемся накануне очередном ударе американцев по сирийской территории. Отмечалось, что подобные действия являются нелегитимными и существенно осложняют процесс запуска зон деэскалации и внутрисирийского урегулирования в целом", - сказал Песков.

Как стало известно ранее, силы международной коалиции во главе с США 18 мая нанесли в Сирии авиаудар по отрядам проправительственных сил, которые действовали в пределах зоны деэскалации северо-западнее города Эт-Танф. В штабе коалиции заявили, что атакованные отряды представляли угрозу для США и их партнеров. 

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