Путин обсудил с членами Совбеза внутрироссийскую ситуацию, в том числе кибербезопасность

СОЧИ, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ текущую внутрироссийскую ситуацию, а также вопросы кибербезопасности.

"Обсуждались текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня. В очередной раз состоялся обмен мнениями по теме обеспечения кибербезопасности", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам оперативного совещания с членами Совбеза у главы государства.

На совещании присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента Сергей Иванов.