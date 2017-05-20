МИД РФ объяснил публикацию британской Times об RT и Sputnik "журналистской ревностью"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. МИД РФ прокомментировал опубликованную 5 мая в британской газете The Times статью "Пропаганда Путина", в которой издание, в частности, негативно высказалось в адрес российских телекомпании RT и агентства Sputnik, назвав их "чудовищным государственным инструментом жульничества, подаваемого под видом новостей". Как считают в российском дипведомстве, причину такого клеветничества можно усмотреть в журналистской ревности.

"Полагаем, что медиакруги Великобритании знакомы с результатами проверки британским государственным медиарегулятором Ofcom (Управление по коммуникациям) деятельности Russia Today (RT) и информагентства Sputnik. Доподлинно известно, что под определение "недостоверность" не попал ни один из информационных продуктов, выпущенных сотрудниками этих российских медиакомпаний. Напротив, The Times регулярно уличается в распространении "фейковых" новостей", - отмечается в сообщении, размещенном сайте министерства в рубрике "Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России".

"Не исключаем, что возобладавшая над чувствами журналистская ревность подтолкнула редакцию The Times к клеветничеству по отношению к Russia Today (RT) и информагентству Sputnik", - добавили в МИД РФ.