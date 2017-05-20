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Эксперт: сотрудничество стран в борьбе с терроризмом должно включать выявление его причин

Политика
20 мая, 11:08 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Председатель Совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий отметил, что одной из мер противодействия терроризму может быть взаимное информирование

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АСТАНА, 20 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Сотрудничество между странами в борьбе с террористической угрозой должно включать не только работу спецслужб, но и выявление причин этой идеологии. Такое мнение высказал ТАСС председатель Совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий в кулуарах казахстанско-российского экспертного форума в Астане.

"Противодействие террористическим угрозам, во-первых, должно быть эффективным. Во-вторых - добровольным, в- третьих - взаимно открытым. И я думаю, что это возможно, потому что это реальный вызов, реальная угроза. Не важно в чем источник терроризма - это могут быть как радикальные религиозные течения, так и какие-то иные", - сказал Быстрицкий, отвечая на вопрос о том, каким должно быть сотрудничество стран в борьбе с террористической угрозой.

Информирование общества

По его мнению, государства должны взаимодействовать в борьбе с терроризмом, так как это угрожает их стабильности, торговле и будущему.

"Но дело не должно сводиться только к взаимодействию спецслужб, хотя оно крайне необходимо. Оно должно еще касаться понимания причин и противодействия причинам. Просвещению, информированию общества, умению вычленять радикальные течения, видеть их корни. Здесь очень важна интеллектуальная база и умение разбираться в том, что происходит в обществе", - подчеркнул эксперт.

"Я думаю, что все страны региона могут и должны сотрудничать. Все заинтересованы в борьбе с терроризмом. Это может касаться ближайших соседей: Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. Это может касаться стран региона в широком смысле - от Китая до Индии, Пакистана, Ирана", - отметил председатель Совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай".

Эксперт уточнил, что одной из мер противодействия терроризму может быть "взаимное информирование, которое должны вводить спецслужбы". "Это должно касаться понимания планов и противодействия им. Это должно позволять людям вычленять связи, возникающие в террористическом подполье, которое рассеяно по территории разных стран", - пояснил Быстрицкий.

19-20 мая в Астане проходит казахстанско-российский экспертный форум, организованный Фондом развития и поддержки клуба "Валдай", Институтом системных исследований "Парасат" и Казахстанским советом по международным отношениям. В его работе принимают участие ведущие эксперты двух стран.

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