Доход главы МВД России в 2016 году составил чуть более 6,7 млн рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Доход министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в 2016 году составил 6,786 млн рублей. Такие данные содержатся декларациях о доходах, расходах и имуществе сотрудников МВД России за прошлый год, в опубликованных на сайте министерства.

Согласно им, Колокольцев имеет в собственности три участка под индивидуальное жилищное строительство, два жилых дома площадью 341 и 168 кв. м, а также две квартиры и гараж. Глава МВД России, как и в прошлом году, владеет автомобилем Toyota Land Cruiser, мотоциклом BMW и прицепом. В прошлом году Колокольцев заработал почти 18 млн рублей.

Первый заместитель главы МВД Александр Горовой в 2015 году заработал более 3,5 млн рублей. В прошлом году Горовой получил доход в 3,6 млн рублей. Первый замминистра владеет легковым автомобилем Audi Q7 и надувной лодкой Yamaran В-330.

Олег Баранов, в прошлом сентябре ставший начальником столичного главка, заработал в 2016 году 1,8 млн рублей. Он владеет квартирой и автомобилем ГАЗ-69, а также моторной лодкой Crizzli 470.