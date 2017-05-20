Золотов: численность личного состава Росгвардии увеличилась вдвое

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САРАТОВ, 20 мая. /ТАСС/. Численность личного состава Росгвардии увеличилась практически вдвое с момента создания ведомства. Об этом журналистам сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов.
"Мы думаем о подготовке наших офицеров к пополнению, потому что, естественно, с созданием новой силовой структуры численность личного состава увеличилась практически вдвое и офицеров надо готовить с самого юного возраста", - сказал он.
Золотов привел как пример такой подготовки работу Московского президентского кадетского училища имени Шолохова.
"Я хочу сказать, что ребята являются той самой сменой. Там с пятого класса получают образование средней школы, помимо этого осваивают военную подготовку. Также их посещают специалисты в разных областях из Росгварии - это моряки, летчики, медики, спецназовцы, чтобы ребята в самом начале своего пути могли выбрать профессию для будущего и для защиты нашего Отечества", - подчеркнул Золотов.
5 апреля 2016 года президент РФ подписал указ, на основании которого на базе Внутренних войск МВД создана Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия). В ее состав вошли внутренние войска МВД России, ОМОНы, СОБРы, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.