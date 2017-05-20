Путин поздравил Роухани с победой на президентских выборах в Иране

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Хасану Роухани по случаю убедительной победы на выборах президента Исламской Республики Иран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства подтвердил готовность к продолжению активной совместной работы по дальнейшему развитию российско-иранского партнерского сотрудничества как по двусторонней, так и международной повестке дня", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В поздравлении президент России также выразил уверенность в дальнейшей успешной реализации договоренностей, в том числе достигнутых в ходе недавнего официального визита Роухани в Россию, в интересах дружественных народов двух стран, в русле усилий по поддержанию стабильности и безопасности на Ближнем и Среднем Востоке и в мире в целом.

Ранее министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли объявил, что действующий президент страны Хасан Роухани одержал победу на президентских выборах. Согласно окончательным итогам состоявшегося 19 мая голосования, "избранный на второй президентский срок Хасан Роухани заручился поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших)".