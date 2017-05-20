Лавров проведет 23 мая переговоры в Москве с главой МИД Хорватии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 23 мая в Москве переговоры с заместителем председателя правительства, министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Давором Иво Стиэром. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

"В ходе переговоров 23 мая министры затронут комплекс вопросов, касающихся состояния и перспектив продвижения российско-хорватского политического диалога, углубления инвестиционно-хозяйственного и культурно-гуманитарного взаимодействия", - отметили в дипведомстве. В МИД подчеркнули, что министры также обсудят "актуальные международные проблемы и ситуации в Юго-Восточной Европе". "Особое внимание Лавров и Стиэр уделят укреплению и совершенствованию экономических связей", - говорится в сообщении.

"Имеется обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия по широкому кругу вопросов. Внешнеполитические ведомства России и Хорватии готовы всемерно способствовать уплотнению обоюдовыгодных двусторонних контактов", - добавили в МИД РФ.

Отмечается, что поездка главы МИД Хорватии в Россию 22-24 мая приурочена к предстоящему 25 мая двадцатипятилетию установления дипломатических отношений двух стран.