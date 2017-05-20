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Лавров обсудил с президентом и главой МИД Кипра двустороннее сотрудничество

Политика
20 мая, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

Особое внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической сфере, наращиванию инвестиционного партнерства, расширению культурно-гуманитарного сотрудничества

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Республику Кипр 18-20 мая обсудил с президентом страны Никосом Анастасиадисом и главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом развитие двусторонних отношений и вопросы международной и региональной повестки. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам двусторонних встреч.

"В ходе встречи с Анастасиадисом были подробно рассмотрены возможности дальнейшего развития российско-кипрских отношений в различных областях. Особое внимание уделено взаимодействию в торгово-экономической сфере, наращиванию инвестиционного партнерства, расширению культурно-гуманитарного сотрудничества, проанализировано состояние двусторонней договорно-правовой базы. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу достижения всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного решения кипрского вопроса на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - сообщили в МИД РФ.

"На переговорах Лаврова с Касулидисом состоялся углубленный обмен мнениями как по двусторонней тематике, так и по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье, Сирии и на Украине, а также взаимодействие между Россией и Европейским союзом", - добавили там.

Визит главы российского дипведомства проходил в рамках заключительных мероприятий председательства Никосии в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ).

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