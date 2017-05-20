Лавров опроверг утверждения, что обсуждал с Трампом отставку Коми

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НИКОСИЯ, 20 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг сообщения СМИ, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсуждалась отставка Джеймса Коми с поста главы ФБР.
"Мы эту тему вообще не затрагивали", - сказал в субботу Лавров журналистам в Никосии, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава российского МИД не впервые высказывает такую позицию. Так, 14 мая он озвучил ее в эфире программы "Воскресное время" на Первом канале российского телевидения. "Нет, не обсуждали, - сказал тогда министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Это не наш вопрос, это его (Трампа) прерогатива".
Трамп отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось, принять такое решение ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.