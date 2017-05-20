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Лавров опроверг утверждения, что обсуждал с Трампом отставку Коми

Политика
20 мая, 16:17 UTC+3 НИКОСИЯ НИКОСИЯ 20, мая. /ТАСС

Российский министр заявил, что в разговоре с американским президентом они не затрагивали эту тему

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НИКОСИЯ, 20 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг сообщения СМИ, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсуждалась отставка Джеймса Коми с поста главы ФБР.

"Мы эту тему вообще не затрагивали", - сказал в субботу Лавров журналистам в Никосии, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава российского МИД не впервые высказывает такую позицию. Так, 14 мая он озвучил ее в эфире программы "Воскресное время" на Первом канале российского телевидения. "Нет, не обсуждали, - сказал тогда министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Это не наш вопрос, это его (Трампа) прерогатива".

Трамп отправил директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось, принять такое решение ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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