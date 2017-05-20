Представители России и Палестины обсудили ближневосточный мирный процесс

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Участники Российско-Палестинского рабочего комитета по Ближнему Востоку в ходе состоявшегося заседания обсудили текущие изменения в ближневосточном мирном процессе. Об этом говорится в размещенном на официальном сайте МИД РФ сообщении.
С российской стороны на встрече присутствовали спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а также спецпредставитель министра иностранных дел РФ по ближневосточному урегулированию, директор департамента Ближнего Востока российского дипведомства Сергей Вершинин. Палестинская сторона была представлена советником президента Государства Палестина по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям, членом Центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП) Набилем Шаасом и послом Палестины в РФ Абдельхафизом Нофалем.
"В ходе заседания проведен углубленный обмен мнениями по складывающейся ситуации в ближневосточном мирном процессе. С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку справедливого и прочного палестино-израильского урегулирования на основе принципа двух государств. Отмечалась приверженность России последовательной работе как по двусторонним каналам, так и в рамках ближневосточного "квартета" международных посредников по восстановлению переговорного процесса между палестинцами и израильтянами", - говорится в заявлении.
На встрече также обсуждалась необходимость восстановления палестинского национального единства на платформе ООП и Арабской мирной инициативы с учетом произошедших политических изменений внутри движения ХАМАС, а также вопросы дальнейшего укрепления российско- палестинского сотрудничества в различных областях. По итогам переговоров было решено продолжать заседания Комитета как в России, так и в Палестине на регулярной основе.