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Эксперт: Эбрахим Раиси может стать лидером иранской антиправительственной оппозиции

Политика
20 мая, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

В случае, если Раиси станет лидером антиправительственной оппозиции, критика политики Роухани станет "более мощным, чем было до выборов", считает Владимир Сажин

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Главный соперник вновь избранного президента Ирана Хасана Роухани Эбрахим Раиси, также баллотировавшийся на этот пост, может стать лидером объединенной антиправительственной оппозиции в Иране. Такое мнение высказал в субботу ТАСС старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир Сажин.

По мнению эксперта, критика политики президента Роухани и его правительства была активной и во время его первого президентского срока, однако "это воздействие станет еще более мощным, чем было до выборов", так как у нее появился лидер. "Конечно, одну из главных ролей антиправительственной оппозиции будет играть кандидат Эбрахим Раиси, - сказал он. - Вполне возможно, что он даже возглавит эту антиправительственную оппозицию".

"До этого времени такого однозначного лидера в противостоянии с президентом Роухани не было, поэтому во внутренней политике ему будет значительно труднее, чем в первый президентский срок", - заключил Сажин.

Действующий президент ИРИ Хасан Роухани одержал победу на президентских выборах в Иране. Избранный на второй президентский срок Роухани заручился поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших). Его основной соперник - бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси - получил 15,786 млн голосов (38,5%).

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