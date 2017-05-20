Эксперт: Эбрахим Раиси может стать лидером иранской антиправительственной оппозиции

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Главный соперник вновь избранного президента Ирана Хасана Роухани Эбрахим Раиси, также баллотировавшийся на этот пост, может стать лидером объединенной антиправительственной оппозиции в Иране. Такое мнение высказал в субботу ТАСС старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир Сажин.

По мнению эксперта, критика политики президента Роухани и его правительства была активной и во время его первого президентского срока, однако "это воздействие станет еще более мощным, чем было до выборов", так как у нее появился лидер. "Конечно, одну из главных ролей антиправительственной оппозиции будет играть кандидат Эбрахим Раиси, - сказал он. - Вполне возможно, что он даже возглавит эту антиправительственную оппозицию".

"До этого времени такого однозначного лидера в противостоянии с президентом Роухани не было, поэтому во внутренней политике ему будет значительно труднее, чем в первый президентский срок", - заключил Сажин.

Действующий президент ИРИ Хасан Роухани одержал победу на президентских выборах в Иране. Избранный на второй президентский срок Роухани заручился поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших). Его основной соперник - бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси - получил 15,786 млн голосов (38,5%).