Эксперт: Эбрахим Раиси может стать лидером иранской антиправительственной оппозиции

Василевский, Панарин и Белов стали лучшими игроками в сборной России по хоккею на ЧМСпорт 20 мая, 19:04
Дортмундская "Боруссия" заняла третье место в чемпионате Германии и сыграет в группе ЛЧСпорт 20 мая, 18:58
Святая вода и ихрам в подарок: в древнем Болгаре отпраздновали день принятия исламаОбщество 20 мая, 18:55
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккеюСпорт 20 мая, 18:42
FIDE пока не рассматривает вариант проведения матча за мировую шахматную корону в МосквеСпорт 20 мая, 18:22
В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканецПроисшествия 20 мая, 18:17
Российский велогонщик Закарин стал вторым на 14-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 20 мая, 18:17
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать головуМеждународная панорама 20 мая, 18:06
Россия подала иск в ВТО в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциямиЭкономика и бизнес 20 мая, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Главный соперник вновь избранного президента Ирана Хасана Роухани Эбрахим Раиси, также баллотировавшийся на этот пост, может стать лидером объединенной антиправительственной оппозиции в Иране. Такое мнение высказал в субботу ТАСС старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир Сажин.
По мнению эксперта, критика политики президента Роухани и его правительства была активной и во время его первого президентского срока, однако "это воздействие станет еще более мощным, чем было до выборов", так как у нее появился лидер. "Конечно, одну из главных ролей антиправительственной оппозиции будет играть кандидат Эбрахим Раиси, - сказал он. - Вполне возможно, что он даже возглавит эту антиправительственную оппозицию".
"До этого времени такого однозначного лидера в противостоянии с президентом Роухани не было, поэтому во внутренней политике ему будет значительно труднее, чем в первый президентский срок", - заключил Сажин.
Действующий президент ИРИ Хасан Роухани одержал победу на президентских выборах в Иране. Избранный на второй президентский срок Роухани заручился поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших). Его основной соперник - бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси - получил 15,786 млн голосов (38,5%).