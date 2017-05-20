Скончался первый президент Удмуртии Александр Волков

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ИЖЕВСК, 20 мая. /ТАСС/. Первый президент Удмуртии, зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александр Волков скончался в Германии, где проходил курс лечения. Об этом ТАСС сообщил бывший пресс-секретарь Волкова Виктор Чулков.
"Александр Александрович скончался сегодня днем в клинике", - уточнил Чулков.
Волкову было 65 лет. С 1993 года он занимал должность председателя совета министров Удмуртской Республики, в 1995 году был избран председателем Госсовета Удмуртии, в 2000 году был избран первым президентом Удмуртии. В 2004 году он был переизбран на этот пост. В 2009 году депутаты Госсовета Удмуртии наделили Волкова полномочиями президента республики.
В 2014 году в связи с истечением срока полномочий Волкова врио главы Удмуртской Республики был назначен Александр Соловьев.