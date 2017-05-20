Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Скончался первый президент Удмуртии Александр Волков

Политика
20 мая, 23:16 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 20, мая. /ТАСС

Александр Волков проходил курс лечения в Германии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый президент Удмуртии Александр Волков

Первый президент Удмуртии Александр Волков

© Максим Новиков/ ТАСС

ИЖЕВСК, 20 мая. /ТАСС/. Первый президент Удмуртии, зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александр Волков скончался в Германии, где проходил курс лечения. Об этом ТАСС сообщил бывший пресс-секретарь Волкова Виктор Чулков.

"Александр Александрович скончался сегодня днем в клинике", - уточнил Чулков.

Волкову было 65 лет. С 1993 года он занимал должность председателя совета министров Удмуртской Республики, в 1995 году был избран председателем Госсовета Удмуртии, в 2000 году был избран первым президентом Удмуртии. В 2004 году он был переизбран на этот пост. В 2009 году депутаты Госсовета Удмуртии наделили Волкова полномочиями президента республики.

В 2014 году в связи с истечением срока полномочий Волкова врио главы Удмуртской Республики был назначен Александр Соловьев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался первый президент Удмуртии Александр Волков
2
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
3
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
4
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать голову
5
NYT: власти КНР раскрыли около 20 информаторов ЦРУ с 2010 по 2012 год
6
Жители Канкуна избили россиянина за оскорбительное поведение
7
Порошенко: Германия окажет помощь в восстановлении инфраструктуры на востоке Украины
Темы дня
Загрузка...
Реклама