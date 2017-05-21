Главы МИД ОЧЭС обсудят подготовку к юбилейному саммиту организации

СТАМБУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Специальное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) пройдет в воскресенье в Стамбуле. В центре внимания будет находиться подготовка к предстоящей встрече глав и правительств стран - участниц ОЧЭС, посвященной 25-летнему юбилею этой организации. Заседание СМИД состоится под председательством Турции, Россию на нем будет представлять замглавы внешнеполитического ведомства Василий Небензя.

"Основной пункт повестки дня СМИД ОЧЭС - проект итоговой декларации саммита", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Документ посвящен "перспективам наращивания многостороннего экономического сотрудничества между странами Причерноморья, повышению практической отдачи от деятельности организации, ее дальнейшим приоритетам".

Для России причерноморские страны всегда были и остаются важнейшими экономическими и политическими партнерами, подтвердили во внешнеполитическом ведомстве. "Дальнейшее развитие многосторонних связей в рамках ОЧЭС будет способствовать укреплению наших отношений, обеспечению стабильности и безопасности в Черноморском регионе", - подчеркнула дипломат.

При этом Россия "последовательно выступает за сохранение деполитизированного характера деятельности ОЧЭС в целях недопущения деструктивной для ее целей и задач конфронтации", указали в МИД РФ. В Москве призвали партнеров по ОЧЭС "учитывать, что для решения политических конфликтов, обсуждения вопросов региональной безопасности существуют форматы с соответствующим мандатом". "Залогом успешного функционирования ОЧЭС является ориентированность на достижение конкретных результатов и реализацию взаимовыгодных проектов", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ напомнили, что для наращивания проектного потенциала ОЧЭС Россия инициировала в период своего председательства в ОЧЭС в первой половине прошлого года создание Механизма развития проектного сотрудничества в Черноморском регионе. Правительством РФ на эти цели выделен 1 млн долларов США.

Участие в заседании СМИД примут министры или их заместители, представляющие Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Румынию, Сербию, Турцию, Украину, Россию, представители стран - партнеров ОЧЭС и наблюдателей по секторальному диалогу.