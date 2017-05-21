Вице-спикер Госдумы расценил слова представителя Transparency как шантаж депутатов

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Владимир Васильев расценил заявления заместителя гендиректора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова в адрес депутата, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской как шантаж и назвал их недопустимыми.
В субботу Поклонская, глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. После этого Шуманов написал в Facebook: "Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".
"Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы, и могут быть оценены как шантаж, - заявил Васильев ТАСС. - Если депутат видит, что есть вопросы к деятельности какой-либо организации, он вправе инициировать расследование, это его полномочия, которые защищены законом РФ".
"А представителям иностранных организаций хорошо бы вначале изучить российское законодательство и с уважением к нему относиться", - посоветовал он.
Васильев подчеркнул, что такого рода заявления могут быть расценены как угрозы в адрес политика.