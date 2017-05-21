Депутат Федоров попросит Генпрокуратуру выдворить Transparency International из России

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров считает, что организация Transparency International осуществляет враждебную по отношению к России деятельность и должна быть выдворена из нашей страны как нежелательная. С соответствующей инициативой парламентарий в понедельник обратиться в Генеральную прокуратуру.
В субботу глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. После этого гендиректор российского отделения Transparency International Илья Шуманов написал в Facebook: "Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".
"Такая деятельность иностранных государств и их агентуры недопустима на территории российского государства", - заявил Федоров ТАСС, добавив, что организация занимается "манипулированием политическими процессами, да еще и обвинениями людей, признавая отсутствие фактов для обвинения".
"Это удивительно, как они разоблачились. Эту организацию надо с территории России выдворить. В понедельник я в том числе подготовлю документы в (Генеральную) прокуратуру о выдворении этой организации как нежелательной", - подчеркнул депутат.
По словам парламентария, это будет сделано в соответствии с законодательством РФ. "В данном случае это в чистом виде охота на политика в РФ, потому что он не нравится этой организации либо ее иностранным хозяевам, это полностью подпадает под закон о нежелательных организациях, который принят", - пояснил Федоров. "Это именно враждебные России организации, публично осуществляющие враждебную по отношению к России деятельность, да еще на ложной основе", - заключил он.