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Единороссы призвали Transparency International уволить замгендира российского отделения

Политика
21 мая, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что, на его взгляд, Илья Шуманов "ведет себя совершенно неадекватно"

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Андрей Исаев

Андрей Исаев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев призвал руководство международной антикоррупционной организации Transparency International принять решение об увольнении заместителя гендиректора российского отделения Ильи Шуманова. Об этом Исаев заявил журналистам.

Ранее депутат, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, возглавляющая комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Шуманов в ответ на это заявление написал в Facebook, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".

"Господин Шуманов, на мой взгляд, ведет себя совершенно неадекватно. Было бы правильно, и я бы порекомендовал сделать это руководству Transparency International, снять его с должности как можно быстрее, чтобы организация могла сохранить свое лицо", - сказал Исаев.

По словам депутата недопустимо, когда "в ответ на законное предложение депутата проверить общественную организацию, отвечают шантажом и глупыми угрозами".

Парламентарий выразил уверенность, что "организация, которая считает себя авторитетной в международных кругах, должна обратить внимание и сделать выводы из того, что ее представитель ведет себя по принципу "сам дурак". "Это не свидетельствует ни об уме, ни о знании российского законодательства. То есть у организации, очевидно, большие проблемы, и в первую очередь с тем, что в ней работают неадекватные люди", - считает Исаев.

Он отметил, что Поклонская, является депутатом Госдумы и абсолютно вправе обращаться к правоохранительным органам с просьбой проверить любую организацию, в отношении которой существуют сомнения. "А заявления, что они теперь в ответ проверят депутата Государственной Думы, выглядят и смешно, и глупо, и непристойно", - заключил первый замруководителя фракции.

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