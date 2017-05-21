Доход главы Коми вырос почти на 25% за 2016 год

СЫКТЫВКАР, 21 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Глава Республики Коми Сергей Гапликов задекларировал свой доход за 2016 год в размере 9,122 млн рублей, что на 24,9% больше показателя за 2015 год. Декларация губернатора размещена на официальном портале правительства Коми.

"Сергей Гапликов заработал за прошлый год 9,122 млн рублей, сделки покупки и продажи недвижимости не фигурируют", - сказали ТАСС в правительстве республики.

Год назад 2,990 млн рублей из 7,233 млн рублей годового дохода главы республики составили поступления от продажи личного автомобиля. В его собственности по-прежнему значится пятая часть квартиры площадью 65 кв. м, еще одна квартира площадью 53 кв. м имеется в пользовании. Вся недвижимость находится в России.

Пятой частью квартиры в 65 кв. м владеют также супруга губернатора и их несовершеннолетний ребенок. Доход супруги за год снизился на 4,3%, до 592,7 тыс. рублей. Ей по-прежнему принадлежит автомобиль Mercedes GLA-250 4Matic.