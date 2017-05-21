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Управляющий делами президента РФ Колпаков заработал в 2016 году почти 22 млн руб.

Политика
21 мая, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

В 2015 году доход Александра Колпакова составил около 80 млн рублей

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Управляющий делами президента РФ Александр Колпаков заработал в 2016 году 21 млн 97 тысяч 696 рублей - почти в четыре раза меньше, чем в 2015-м. Такие сведения содержатся в декларациях о доходах руководства Управления делами президента РФ, опубликованных на сайте федерального органа исполнительной власти.

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В 2015 году доход Колпакова составил около 80 млн рублей.

В собственности управляющего делами по-прежнему два автомобиля - Mercedes и ГАЗ-21 (раритетная "Волга"). Он также владеет двумя жилыми домами (256 и 158 кв. метров) и двумя квартирами (167,9 и 172,3 кв. метров). Вся недвижимость находится на территории России.

Супруга Колпакова задекларировала доход за 2016 год в размере 30,2 млн рублей, она владеет автомобилем Porsche, а также мотоциклом Ducati.

Первый заместитель управляющего делами Николай Аброськин заработал в 2016 году 9 млн рублей, заместители Ольга Сергун и Павел Фрадков - 1,9 млн рублей и 3,96 млн рублей соответственно.

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Декларация о доходах за 2016 год
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