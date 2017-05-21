МИД РФ: ликвидация российского азербайджанского конгресса не связана с политикой

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СТАМБУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Решение о ликвидации "Всероссийского азербайджанского конгресса" (ВАК) никак не связано с политикой и не должно сказаться на развитии отношений Москвы и Баку. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя.
"Это не должно привести к ухудшению отношений между двумя государствами", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
"Вопросы подлежит правовой плоскости, должен так и рассматриваться, - пояснил Небензя. - Решение связано не с чьей-то политической волей, это решение наших правоохранительных органов в связи с нарушением процедуры регистрации этой организации".
"Я абсолютно уверен, что эта история не должна сказаться на наших двусторонних отношениях с Азербайджаном", - подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.
Верховный суд РФ 15 мая удовлетворил иск Минюста о ликвидации общественной организации "Всероссийский Азербайджанский конгресс" из-за несоответствия его устава российскому законодательству.
Как сообщили ранее в Минюсте, в ходе контрольно- надзорных мероприятий в отношении организации было установлено, что положения ее устава не соответствуют требованиям действующего законодательства. В частности, наименование организации не содержит указания на характер ее деятельности, а сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени организации, не соответствуют сведениям об организации, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).