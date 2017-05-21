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Косачев сравнил Пхеньян и Вашингтон с ковбоями из вестерна

Политика
21 мая, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

По словам сенатора, две страны в ситуации с запусками ракет и отправкой боевых кораблей к берегам КНДР напоминают двух ковбоев, проверяющих, у кого первым сдадут нервы

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пхеньян и Вашингтон в ситуации с запусками северокорейских ракет и отправкой американских боевых кораблей к берегам КНДР напоминают двух ковбоев из вестерна, проверяющих, у кого первым сдадут нервы. Такое мнение высказал в воскресенье журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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© AP Photo/Ahn Young-joon

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По его словам, очередной ракетный пуск КНДР уже стал чуть ли не привычным явлением и здесь нельзя не согласиться с президентом США: именно этого привыкания нельзя допустить, поскольку каждый неотвеченный вызов поощряет на новые. "Другое дело, что действия самого Трампа также являются откровенным вызовом. Поэтому сейчас Пхеньян и Вашингтон напоминают двух ковбоев из вестерна, стоящих друг против друга и ждущих, у кого первым дрогнут нервы, и кто первым применит оружие", - сказал Косачев.

По его мнению, нынешний пуск КНДР можно считать "сугубо политическим" и адресованным "исключительно Америке и ее авианосцу Ronald Reagan, плывущему к корейским берегам". "Чем выше угрозы, тем выше будут подняты ставки", - добавил сенатор.

Вместе с тем Косачев не считает ситуацию необратимой. "Отыграть назад можно и нужно при наличии воли всех прочих мировых и региональных игроков. Особенно региональных (Японии, Южной Кореи и, конечно, Китая), ибо пострадают в случае конфликта прежде всего они", - сказал Косачев, добавив, что Россия готова работать с каждой из заинтересованных сторон.

"Я мог бы предложить обсудить проблему в двух- или многостороннем форматах с парламентариями всех заинтересованных стран, чтобы сообща поискать выход. Мне кажется, пора включать и ресурсы парламентской дипломатии", - сказал сенатор.

КНДР в воскресенье произвела очередной ракетный запуск в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных ракета не была межконтинентальной и пролетела около 500 км. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, северокорейская ракета не достигла исключительной экономической зоны Японии.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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