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Москалькова подписала обращение к Трампу о помиловании Ярошенко

Политика
21 мая, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ рассказала об условиях содержания российского летчика в американской тюрьме, подорвавших его здоровье

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Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подписала обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко.

"Я подписала обращение на имя президента США о его помиловании", - сказала Москалькова в воскресенье в эфире программы "Пресс-конференция" телеканала "Россия". При этом она отметила, что "в США нет омбудсмена, нет уполномоченного по правам человека".

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Ранее Москалькова со ссылкой на супругу Ярошенко рассказала о тяжелых условиях содержания российского летчика в американской тюрьме, которые серьезно подорвали его здоровье. В частности, омбудсмен сообщила о скудном питании и отсутствии витаминов. Кроме того, супруга Ярошенко сообщила, что в американских тюрьмах не предоставляются длительные свидания с осужденными.

Россиянин был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращалась к США с просьбой выдать Ярошенко.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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