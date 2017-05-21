Песков: Кремль своевременно объявит в случае визита Путина в Париж

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию газеты "Коммерсантъ", сообщившей о предстоящем визите главы российского государства в Париж 29 мая.

"Мы своевременно сделаем объявление", - сказал он ТАСС в ответ на вопрос о том, соответствует ли эта информация действительности.

В воскресенье газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на свои источники, что Путин намерен 29 мая посетить Францию, где пройдет выставка, посвященная Петру Первому. Визит позволил бы российскому лидеру встретиться с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.