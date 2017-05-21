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МВД РФ опровергло информацию об издании приказа об экономии денежных средств

Политика
21 мая, 23:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министерство внутренних дел РФ опровергло информацию об издании приказа об экономии денежных средств в территориальных подразделениях ведомства. Об этом в воскресенье сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Издание МВД России приказа от 18 мая 2017 г. № 263 "О мерах по реализации экономии денежных средств в территориальных подразделениях внутренних дел" не соответствует действительности", - приводятся слова Волк на официальном сайте министерства.

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