МВД РФ опровергло информацию об издании приказа об экономии денежных средств

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министерство внутренних дел РФ опровергло информацию об издании приказа об экономии денежных средств в территориальных подразделениях ведомства. Об этом в воскресенье сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Издание МВД России приказа от 18 мая 2017 г. № 263 "О мерах по реализации экономии денежных средств в территориальных подразделениях внутренних дел" не соответствует действительности", - приводятся слова Волк на официальном сайте министерства.