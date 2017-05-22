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Медведев в Стамбуле встретится с Эрдоганом

Политика
22 мая, 0:53 UTC+3 СТАМБУЛ СТАМБУЛ 22, мая. /ТАСС

Российский премьер и турецкий лидер обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений

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СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Стамбул встретится в понедельник с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба российского правительства.

"Беседа председателя правительства России Дмитрия Медведева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в понедельник. Российский премьер и турецкий лидер обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений", - сообщили журналистам в пресс-службе кабмина.

Медведев прибыл в Стамбул в воскресенье для участия в саммите стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Медведев, Дмитрий Анатольевич
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