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РФ призывает США проявлять сдержанность в ответ на ракетные запуски КНДР

Политика
22 мая, 10:35 дата обновления: 22 мая, 10:55 UTC+3

По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, ответная реакция на действия Пхеньяна "не идет на пользу политическому решению всей проблемы денуклеаризации Корейского полуострова"

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия призывает США и союзные им страны Северо-Восточной Азии проявлять максимальную сдержанность в ответ на ракетные запуски КНДР. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подтвердил, что между Москвой и Вашингтоном поддерживаются контакты по тематике КНДР. "Конечно, есть (контакты), и в Нью-Йорке, и по другим каналам", - сказал дипломат.

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"Конечно, мы считаем, что такого рода деятельность не идет на пользу главной задаче - политическому решению всей проблемы денуклеаризации Корейского полуострова, - отметил дипломат. - Сказав это, не могу не призвать коллег в Вашингтоне и в столицах союзных с США стран Северо-Восточной Азии проявлять максимальную сдержанность, не заниматься расширением учебно-тренировочных мероприятий и развертываний современных систем вооружений в ответ на действия Пхеньяна".

"Потому что такого рода "контрмеры" не что иное как шаг к раскручиванию спирали эскалации, против чего мы выступаем", - отметил Рябков. По его словам, есть альтернативный путь, при котором сторонам необходимо проявлять сдержанность.  

"Но пока развитие событий идет по негативному сценарию, по порочной логике действия и контрдействия. Надо положить этому конец, - заявил дипломат. - Я думаю, консолидированное мнение международного сообщества отражено в документе Совбеза ООН после предыдущего испытательного пуска баллистической ракеты".

КНДР 21 мая произвела очередной ракетный запуск. Это произошло через неделю после успешного испытания 14 мая баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12, которая пролетела 787 км и упала в Японском море. Испытание 14 мая, по данным ЦТАК, проводилось для оценки "тактических и технологических особенностей баллистической ракеты нового типа, предназначенной для крупной ядерной боеголовки".

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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