МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Удар коалиции США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Речь в любом случае шла не о сирийских правительственных силах, - сказал он. - Это не отменяет и никак не влияет на нашу принципиальную оценку произошедшего, а именно что американская сторона в очередной раз нарушила нормы международного права и осуществила применение силы в отношении суверенного государства без просьбы со стороны законного правительства этой страны".
18 мая стало известно, что ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США нанесли удар по отрядам проправительственных сил в Сирии, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации, к северо-западу от города Эт-Танф. Как заявили в штабе коалиции, эти отряды "представляли угрозу для США и их партнеров".