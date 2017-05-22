Володин считает необходимым выстроить более эффективную модель молодежной политики в РФ

Первый тур сезона-2017/18 чемпионата России по футболу предварительно начнется 16 июляСпорт 22 мая, 13:30
Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии ограничений в торговлеЭкономика и бизнес 22 мая, 13:28
Зюганов призвал молодых отцов работать за восьмерыхОбщество 22 мая, 13:25
Контейнерооборот портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич за 4 месяца вырос на 7,9%, до 5,1 млн TEUТранспорт 22 мая, 13:23
Российские кондитеры могут потерять $15-17 млн из-за введения Украиной пошлин на шоколадЭкономика и бизнес 22 мая, 13:21
В Казани завершились Третьи Всемирные игры юных соотечественниковНовости партнеров 22 мая, 13:11
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 годаПолитика 22 мая, 13:03
Взявший вину за гибель пилота Су-24 приговорен в Турции к пяти годам за ношение оружияМеждународная панорама 22 мая, 13:02
Поклонение мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. ВидеотрансляцияОбщество 22 мая, 13:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин признал отсутствие единого системного подхода в области правового регулирования государственной молодежной политики, призвав выстроить ее более эффективную модель.
На Охотном Ряду в понедельник проходят парламентские слушания "О молодежной политике в РФ" с участием в том числе вице-премьера Виталия Мутко, министра образования и науки Ольги Васильевой. "Давайте исходить из того, что вопрос сегодня очень важный: о состоянии молодежной политики, как мы видим развитие законодательства в этой области, потому что очень многое зависит именно от законодательных решений", - сказал спикер.
"Нужно признать отсутствие единого системного подхода в области правового регулирования государственной молодежной политики, - отметил он. По его словам, "молодежная проблематика отражена в различных отраслевых региональных подзаконных актах и в разных органах системы управления". "Нужно все эти вопросы обсудить, проанализировать, чтобы по итогам парламентских слушаний принять решение по изменению законодательства и выстроить более эффективную модель молодежной политики", - призвал Володин.
"У нас есть вопросы, которые требуют скорейшего регулирования в этой сфере, потому что есть разные определения, что такое молодая семья, возраст, по которому молодежь получает в том числе субсидии, очень много нестыковок", - указал он.