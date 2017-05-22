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Володин считает необходимым выстроить более эффективную модель молодежной политики в РФ

Политика
22 мая, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

В понедельник проходят парламентские слушания "О молодежной политике в РФ" с участием в том числе вице-премьера Виталия Мутко и министра образования и науки Ольги Васильевой

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин признал отсутствие единого системного подхода в области правового регулирования государственной молодежной политики, призвав выстроить ее более эффективную модель.

На Охотном Ряду в понедельник проходят парламентские слушания "О молодежной политике в РФ" с участием в том числе вице-премьера Виталия Мутко, министра образования и науки Ольги Васильевой. "Давайте исходить из того, что вопрос сегодня очень важный: о состоянии молодежной политики, как мы видим развитие законодательства в этой области, потому что очень многое зависит именно от законодательных решений", - сказал спикер.

"Нужно признать отсутствие единого системного подхода в области правового регулирования государственной молодежной политики, - отметил он. По его словам, "молодежная проблематика отражена в различных отраслевых региональных подзаконных актах и в разных органах системы управления". "Нужно все эти вопросы обсудить, проанализировать, чтобы по итогам парламентских слушаний принять решение по изменению законодательства и выстроить более эффективную модель молодежной политики", - призвал Володин.

"У нас есть вопросы, которые требуют скорейшего регулирования в этой сфере, потому что есть разные определения, что такое молодая семья, возраст, по которому молодежь получает в том числе субсидии, очень много нестыковок", - указал он.

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