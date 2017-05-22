Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года

ГРОЗНЫЙ, 22 мая. /ТАСС/. Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2016 году увеличились более чем в два раза по сравнению с 2015 годом, когда он заработал немногим более 5 млн руб., и составили 11,5 млн рублей. Соответствующая информация содержится в декларации о доходах, расходах и имуществе Кадырова, опубликованной на официальном сайте администрации главы и правительства Чеченской Республики.

Согласно декларации, Кадыров владеет жилым домом площадью 2344,3 кв. м. и участком площадью 3668 кв. м. Также у главы Чечни, его жены и 12 детей в пользовании находится жилой дом площадью 300 кв. метров. Транспорта у руководителя Чеченской Республики как не было, так и нет.

Супруга главы республики Медни Кадырова заработала в прошлом году 2,1 млн рублей.