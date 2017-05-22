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Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года

Политика
22 мая, 13:03 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 22, мая. /ТАСС

Супруга главы Чечни Медни Кадырова заработала в 2016 году 2,1 млн рублей

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Артем Коротаев/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 22 мая. /ТАСС/. Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2016 году увеличились более чем в два раза по сравнению с 2015 годом, когда он заработал немногим более 5 млн руб., и составили 11,5 млн рублей. Соответствующая информация содержится в декларации о доходах, расходах и имуществе Кадырова, опубликованной на официальном сайте администрации главы и правительства Чеченской Республики.

Согласно декларации, Кадыров владеет жилым домом площадью 2344,3 кв. м. и участком площадью 3668 кв. м. Также у главы Чечни, его жены и 12 детей в пользовании находится жилой дом площадью 300 кв. метров. Транспорта у руководителя Чеченской Республики как не было, так и нет.

Супруга главы республики Медни Кадырова заработала в прошлом году 2,1 млн рублей.

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Доходы Рамзана Кадырова в 2015 году выросли с 4,8 млн до 5,01 млн рублей

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Декларация о доходах за 2016 год
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