Депутат сравнил арест организатора "Бессмертного полка" в Виннице с действиями нацистов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Председатель патриотической платформы "Единой России", депутат Госдумы Дмитрий Саблин сравнил арест Ивана Бондарчука, организатора "Бессмертного полка" в Виннице, а также запрет георгиевской ленты на Украине с действиями "наследников нацистов". Об этом сообщили в пресс-службе единороссов.

"Арест организатора шествия "Бессмертный полк" в Виннице (Украина), запрет георгиевской ленточки - свидетельство того, что захватившие Украину силы действуют как наследники нацистов", - цитирует Саблина пресс-служба партии.

Депутат подчеркнул, что в целом "более 600 тысяч украинцев не побоялись выйти 9 мая с портретами родных, сражавшихся с фашистами". Он напомнил, что в годы оккупации в Виннице "были убиты более 42 тысяч мирных жителей", а также существовали "два лагеря для военнопленных, где фашисты и их пособники уничтожали наших соотечественников".

"Сегодня потомки полицаев пытаются стереть из сознания украинского народа память о нашей общей Победе. Не выйдет. Украинский народ имеет опыт сопротивления, и он должен чувствовать поддержку братского русского народа", - заявил Саблин.

Накануне сотрудники следственных органов Украины по обвинению в госизмене арестовали 73-летнего заместителя главы партии "Союз левых сил" Ивана Бондарчука, который участвовал в организации марша "Бессмертного полка" в Виннице. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава партии Василий Волга. По его словам, Бондарчука обвиняют в подготовке протестной акции, однако в "Союзе левых сил" уверены, что уголовное дело стало местью за проведение "Бессмертного полка" в День Победы. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

16 мая Верховная рада утвердила законопроект о запрете публичного использования георгиевской ленты на Украине, установив за нарушение закона штраф до 2550 гривен (около $100). За повторное нарушение в течение года может грозить штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест до 15 суток. Данное решение резко раскритиковали не только в России, но в самой Верховной раде. Представители "Оппозиционного блока" назвали инициативу коллег из фракций "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" попыткой отвлечь внимание народа от "тотального обнищания".