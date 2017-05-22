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Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нет

Политика
22 мая, 15:55 дата обновления: 22 мая, 16:03 UTC+3

Пресс-секретарь российского президента при этом вновь подчеркнул действие принципа взаимности в таких ситуациях

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Россия пока не приняла решения о том, как будет реагировать в случае введения Украиной виз для россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил в этой связи, что чаще всего действует принцип взаимности.

"Я не хотел бы гипотетически рассуждать, но введение или отмена виз, как правило, осуществляется на основе взаимности, хотя, еще раз повторяю, что пока нет ни решения, ни четкого видения", - сказал он. "Всегда все руководствуются главным образом принципом взаимности в этой области", - отметил Песков, повторив, что "никаких решений пока не принималось".

Песков отметил, что пока решение в Киеве о введении виз для россиян не принято. "Гипотетические рассуждения вряд ли в данном случае возможны и уместны", - сказал он. "Давайте дождемся очередного витка в таких русофобских дискуссиях", - предложил пресс-секретарь. "Вы знаете, что этот вопрос неоднократно пытались поставить на повестку дня, но каждый раз хватало каких-то остатков трезвости, чтобы не рассматривать этот вопрос; давайте посмотрим, что будет на этот раз", - сказал он

Песков дал свою оценку обсуждаемому решению о введении виз. "Это опять же из разряда "отморожу уши назло бабушке", ничего более", - считает он. "Насколько подобный шаг может ударить по интересам самих украинцев, сложно будет переоценить негативный эффект для самих жителей Украины", - сказал пресс-секретарь.

Ранее парламентская фракция "Народный фронт", лидером которой является экс-премьер Украины Арсений Яценюк, обратилась с просьбой в Верховную раду рассмотреть на текущей неделе законопроекты, в том числе о введении визового режима с Россией. Соответствующие предложения озвучил сегодня во время согласительного совета в парламенте лидер фракции Максим Бурбак.

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