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Песков опроверг планы по организации референдумов для повышения явки на выборах-2018

Политика
22 мая, 16:24 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 22, мая. /ТАСС

Выборы главы государства должны пройти в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре 2017 года

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Кремль не прорабатывает вопрос об организации параллельно с президентскими выборами в марте 2018 года в регионах РФ референдумов по различным вопросам, которые были бы призваны поднять явку на голосовании.

"Нет", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, ведется ли такая работа.

Выборы главы государства должны пройти в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре 2017 года.

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