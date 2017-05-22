Песков опроверг планы по организации референдумов для повышения явки на выборах-2018

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СОЧИ, 22 мая. /ТАСС/. Кремль не прорабатывает вопрос об организации параллельно с президентскими выборами в марте 2018 года в регионах РФ референдумов по различным вопросам, которые были бы призваны поднять явку на голосовании.
"Нет", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, ведется ли такая работа.
Выборы главы государства должны пройти в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре 2017 года.