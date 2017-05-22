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Россия в течение трех месяцев сможет подать возражения на иск Украины по морскому праву

Политика
22 мая, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

По мнению Киева, Москва нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия вправе заявить возражения против наличия юрисдикции у арбитражного трибунала по морскому праву, созданного в связи с иском Украины, в течение трех месяцев после подачи Киевом меморандума с изложением своих требований. Об этом сообщили в МИД РФ.

"18 мая арбитраж утвердил правила процедуры, которые будут применяться при рассмотрении "Спора, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе", - отметили в российском дипведомтве. - Ими предусмотрено, что до 19 февраля 2018 года Украина должна представить арбитражу меморандум с развернутым изложением своих требований, после чего Россия до 19 ноября 2018 года должна будет представить свой ответ".

"Помимо этого, Российская Федерация вправе заявить возражения против наличия юрисдикции у арбитража, которые могут быть рассмотрены в предварительном порядке, - продолжили в МИД РФ. - Это может быть сделано в течение трех месяцев после представления меморандума Украины".

Украина инициировала данный спор с РФ 16 сентября 2016 года. 12 мая в Гааге состоялось первое заседание арбитражного трибунала, сформированного на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. По мнению украинской стороны, Россия нарушает суверенные права Украины на пользование морскими акваториями и континентальным шельфом в прилегающих к Крыму морских зонах, включая права на природные ресурсы континентального шельфа. В связи с этим Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб. Представителем российской стороны в этом процессе является директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин, украинской - заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

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