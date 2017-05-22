Москва добивается от Парижа восстановления полицейских постов у посольства РФ

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россия настойчиво добивается от Франции восстановления стационарных полицейских постов у посольства в Париже. Об этом заявили ТАСС в департаменте информации и печати МИД РФ.
"В прошлом году французские власти в одностороннем порядке сняли стационарные посты охраны с посольства России в Париже. Как нам объяснили, связано это с нехваткой полицейских, которые задействованы в обеспечении безопасности в условиях сохраняющегося во Франции режима чрезвычайного положения, введенного на фоне серии террористических актов, - отметили в департаменте. - Тем не менее считаем сложившуюся ситуацию недопустимой и настойчиво добиваемся от французской стороны восстановления стационарных полицейских постов".