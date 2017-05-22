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Медведев: заявления Киева по Крыму не повлияют на сотрудничество РФ в Причерноморье

Политика
22 мая, 17:04 UTC+3 СТАМБУЛ СТАМБУЛ 22, мая. /ТАСС

Позиция России, как подчеркнул премьер-министр, базируется на волеизъявлении граждан Крыма

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СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Заявления вице-премьера Украины Степана Кубива на саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, критично настроенные в отношении России, никак не скажется на позиции Москвы по сотрудничеству в Причерноморском регионе.

"Было выступление нашего украинского коллеги, он, что называется, отметился, у него были установки, написанные украинским МИДом, а он все это по бумажке на украинской мове и прочитал; это нормально, он выполнил свой долг", - оценил выступление Кубива председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Наша позиция от этого ни в коей мере не меняется, она остается прежней и базируется на волеизъявлении граждан Крыма, на изменениях в Конституцию РФ, поэтому от такого рода заявлений никаких внутренних последствий для нашей страны не возникает", - подчеркнул Медведев.

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