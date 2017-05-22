Законопроект о патриотическом воспитании молодежи внесут в Госдуму до конца мая

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ГРОЗНЫЙ, 22 мая. /ТАСС/. Проект федерального закона о патриотическом воспитании граждан России планируется внести в Госдуму до конца мая. Об этом в понедельник на выездном совещании в Грозном сообщил глава комиссии по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, депутат Госдумы Виктор Водолацкий ("Единая Россия").
"Мы очень долго работали над этим законом и на следующей неделе вносим его на рассмотрение экспертного совета. Надеюсь, что в этом году в первом чтении он будет принят", - сказал Водолацкий. По его словам, законопроект направлен не только на установление единых подходов к патриотическому воспитанию молодежи во всех регионах России, но и на повышение его эффективности.
В проекте определены конкретные полномочия федеральных властей в области патриотического воспитания граждан, в том числе правительства РФ, Минобрнауки, Минкультуры, а также ВГТРК.
"Этот законопроект для скрупулезной работы с молодежью по всем направлениям. Он призван объединить усилия гражданского общества и власти в укреплении традиций добрососедства, уважения культур друг друга, традиции ощущения единой родины и необходимости обороны ее интересов", - прокомментировал законопроект министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
В ходе выездного заседания в Грозном участники обсудили успешные практики духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в регионах. Также в ходе встречи была представлена концепция всероссийского проекта "Кунак", направленного на возрождение традиций куначества и добрососедства.