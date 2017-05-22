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Комитет ГД не поддерживает перенос на пять лет вступления в силу "пакета Яровой"

Политика
22 мая, 20:49 дата обновления: 22 мая, 21:00 UTC+3

На рассмотрении комитета находится инициатива члена Совета Федерации Антона Белякова, предлагающая перенести на 2023 год срок вступления в силу положений закона

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Член комитета Совета Федерации по экономической политике Антон Беляков

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Антон Беляков

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддерживает инициативу о перенесении на пять лет срока вступления в силу поправок в антитеррористическое законодательство, позволяющих хранить информацию пользователей телефонной и интернет связи (так называемого пакета Яровой). Об этом заявил журналистам глава комитета Василий Пискарев ("Единая Россия").

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Он напомнил, что сейчас на рассмотрении комитета находится инициатива члена Совета Федерации Антона Белякова, предлагающая перенести на 2023 год срок вступления в силу этих положений, однако комитет не планирует ее поддерживать. "Предлагаемые федеральным законом меры не нужно откладывать в долгий ящик, их как можно скорее необходимо реализовать в качестве дополнительных рычагов противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности", - сказал Пискарев.

Он обратил внимание, что "положения федерального закона еще не вступили в силу, и практика правоприменения данных норм к настоящему времени не сформирована". "Нам необходимо дождаться их вступления в силу и посмотреть, возникнут ли трудности с реализацией", - подчеркнул парламентарий.

Он также уточнил, что инициатива о переносе вступления норм закона не поддерживается и профильным комитетом Совета Федерации.

Пакет антитеррористических законов, подписанный 7 июля президентом России Владимиром Путиным, с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить 6 месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.

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