Комитет ГД не поддерживает перенос на пять лет вступления в силу "пакета Яровой"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддерживает инициативу о перенесении на пять лет срока вступления в силу поправок в антитеррористическое законодательство, позволяющих хранить информацию пользователей телефонной и интернет связи (так называемого пакета Яровой). Об этом заявил журналистам глава комитета Василий Пискарев ("Единая Россия").

Он напомнил, что сейчас на рассмотрении комитета находится инициатива члена Совета Федерации Антона Белякова, предлагающая перенести на 2023 год срок вступления в силу этих положений, однако комитет не планирует ее поддерживать. "Предлагаемые федеральным законом меры не нужно откладывать в долгий ящик, их как можно скорее необходимо реализовать в качестве дополнительных рычагов противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности", - сказал Пискарев.

Он обратил внимание, что "положения федерального закона еще не вступили в силу, и практика правоприменения данных норм к настоящему времени не сформирована". "Нам необходимо дождаться их вступления в силу и посмотреть, возникнут ли трудности с реализацией", - подчеркнул парламентарий.

Он также уточнил, что инициатива о переносе вступления норм закона не поддерживается и профильным комитетом Совета Федерации.

Пакет антитеррористических законов, подписанный 7 июля президентом России Владимиром Путиным, с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить 6 месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.