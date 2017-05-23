Косачев: власти Украины не хотят останавливаться в политике ограничения прав своих граждан

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Украинские власти в стремлении "отгородиться" от России ведут политику по ограничению прав собственных граждан, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Украинские власти, похоже, не хотят останавливаться в своей политике по ограничению прав собственных граждан: после наступления на виртуальные свободы взялись за реальные", - прокомментировал Косачев возможное введение визового режима с Россией. "Что бы ни придумали украинские власти в своем стремлении "отгородиться" от России, всегда выходит либо откровенно недемократично, либо себе в ущерб", - отметил он на своей странице в Facebook.
В 2015 году в Россию выехало 4,1 миллиона украинских граждан, привел Косачев данные украинской госпогранслужбы. "Для многих это связано с посещением родственников и, конечно же, с заработками", - отметил он.
По мнению Косачева, "поставив интересы миллионов людей под вопрос, и пытаясь компенсировать неизбежные сложности условным (зарабатывать нельзя, а немалые деньги декларировать надо) "безвизом" с ЕС, Киев в очередной раз своими сугубо пропагандистскими актами совершает политико-правовой "самострел".
Парламентская фракция "Народный фронт" предложила Верховной раде рассмотреть на текущей неделе законопроекты о введении визового режима с Россией, а также об увеличении до 75 процентов квоты на вещание на государственном языке на телевидении.