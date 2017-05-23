КС вынесет решение по делу подлежащего выдворению из РФ лица без гражданства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ провозгласит во вторник решение по делу о проверке положений Кодекса об административных правонарушениях, которые не позволяют оспорить в суде решение о выдворении из РФ лица без гражданства на основании того, что ни одна страна мира не готова его принять, что делает выдворение фактически невозможным. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"23 мая 2017 года, во вторник, в 10 часов Конституционный суд РФ в открытом заседании провозгласит постановление по делу о проверке конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Жалоба лица без гражданства Мсхиладзе Ноэ Георгиевича была рассмотрена 18 апреля 2017 года", - говорится в сообщении.

Причина обращения

Уроженец Грузии Ноэ Мсхиладзе прибыл в Санкт-Петербург для обучения еще в советские годы, будучи гражданином СССР. Ни российского, ни грузинского гражданства после распада Советского Союза он не получил. Мсхиладзе был неоднократно судим.

В 2014 году российские власти приняли решение о нежелательности его пребывания и депортации из Российской Федерации. Он был помещен в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. Но грузинская сторона отказалась принимать соотечественника, не имеющего гражданства. В августе 2015 года он был освобожден из спецучреждения.

В декабре 2015 года заявитель был привлечен к ответственности по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации" КоАП РФ. Ему назначены административный штраф и выдворение за пределы России. Мсхиладзе помещен в центр содержания иностранных граждан управления ФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Там он содержится до сих пор, так как ни Грузия, ни какая-либо другая страна не изъявили готовности принять его у себя.

Все попытки добиться прекращения исполнения постановления о выдворении Мсхиладзе и его освобождения из специального учреждения были отвергнуты судами. В своих решениях суды ссылались на то, что оспоренные положения, устанавливая двухлетний срок давности исполнения любого административного наказания, не предусматривают пересмотра решения об административном выдворении и прекращения его исполнения из-за отсутствия фактической возможности такого выдворения.

Мсхиладзе обратился в КС, так как, по его мнению, оспариваемые нормы не позволяют "судам до истечения двухлетнего срока давности исполнения постановления об административном выдворении разрешить по существу вопрос о законности содержания лица в специальном учреждении, о наличии реальной возможности его фактического выдворения и об освобождении из специального учреждения при отсутствии указанной возможности".